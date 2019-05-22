مايو يهزم اليرموك في بطولة وحدة صنعاء ويحرز كأس الوحدة اليمنية [23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

حقق فريق 22 مايو فوزا صعبا على نظيره اليرموك بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما أمس في الجولة الخامسة لبطوله كرة القدم للكبار والتي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.



ويدين مايو بالفوز للاعبه محمد العبيدي الذي سجل الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 17.

وبفوزه يكون مايو أحرز كأس الوحدة اليمنية 22 مايو لتزامن المباراة مع الاحتفال بالعيد الوطني ال29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



كما أنه رفع رصيده الى سبع نقاط احتل بها المركز الثالث, بينما تجمد رصيد اليرموك عند ثلاث نقاط في المركز السادس.



وعقب المباراة سلم أمين عام جائزة الدولة للشباب عبدالله الدهبلي وعددا من المسؤلين بنادي الوحدة, كأس الوحدة اليمنية لفريق مايو.

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