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تدشين أعمال حصر وتوزيع الزكاة بمحافظة صنعاء
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تدشين أعمال حصر وتوزيع الزكاة بمحافظة صنعاء
[23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صنعاء أمس أعمال حصر وتوزيع الزكاة على الفقراء والمساكين في مديريات المحافظة تحت شعار "الزكاة في مصارفها يد تحمي ويد تبني" في إطار مشروع الهيئة الاستراتيجي لتوزيع الزكاة على 500 الف أسرة.

وفي التدشين نقل محافظ صنعاء حنين محمد قطينة تحيات وتهاني القيادتين الثورية والسياسية بمناسبة شهر رمضان والعيد الوطني للجمهورية اليمنية.

وبارك المحافظ قطينة لعضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالقادر الجيلاني اختياره من قبل أعضاء المجلس المحلي أمينا عاما للمجلس المحلي بالمحافظة.

وأشار إلى أهمية أن تكون قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية قدوة في تنفيذ الركن العظيم من أركان الإسلام وترسيخه وتحفيز الناس على دفع الزكاة وتحصيلها.

 وحث قطينة  على ضرورة صرف  الزكاة في مصارفها الصحيحة.. مشيرا إلى أهمية أن يكون الجميع عند مستوى الثقة , مؤكدا الاستعداد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل.

وثمن  جهود الهيئة  العامة للزكاة وفروعها في تفعيل هذا الركن وحرصها على إيصال الزكاة لمستحقيها.

من جانبه  ثمن رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان ابونشطان تفاعل قيادة محافظة صنعاء الكبير مع أعمال الزكاة،مشيرا إلى ضرورة التعاون والتكاتف والحرص على الشفافية بين الجميع بما يكفل إيصال الزكاة لمستحقيها الفعليين.

ولفت إلى وجود عدة مشاريع أطلقتها الهيئة.. موضحا أن عدد المستفيدين من الفقراء والمساكين من مشروع أعمال الحصر والتوزيع قرابة اثنين مليون و 500 الف نسمة يمثلون 500 الف أسرة، وان محافظة صنعاء لها النصيب الأوفر.

  وأكد رئيس الهيئة الحرص على أن تكون السلطة المحلية بمحافظة صنعاء والمديريات شركاء في العمل ومسؤولين في كفالة ورعاية الجوعى واليتامي والمساكين وأسر الشهداء والمرابطين والمتعففين.

وأشار إلى أهمية التعاون لمكافحة الفقر وايجاد فرص من التمكين الاقتصادي.. مشددا على  أهمية التحري في صرف الزكاة ووصولها لأشد الناس فقرا ومعاناة.  

وفي التدشين الذي حضره وكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيل وزارة الإدارة المحلية أحمد الشوتري وأعضاء الهيئة الإدارية والسلطة المحلية ووكلاء المحافظة ومديرو المكاتب التنفيذية والمديريات أشار مدير فرع الهيئة العامة للزكالة بالمحافظة حميد الغولي إلى الأعمال التي نفذها الفرع خلال الفترة الماضية من توزيع للزكاة العينية في عدد من المديريات وتخصيص مصارف في سبيل الله بالإضافة إلى ماتم صرفه من بقوليات للمرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وأشار إلى ضرورة تعربف اللجان المجتمعية على آلية العمل.. مبينا أن اللجان ستكون برئاسة قيادات السلطات المحلية بالمديريات وعضوية مكاتب الأوقاف وفرع الهيئة والجهات المعنية.

وثمن اهتمام قيادتي المحافظة والهيئة بأعمال الفرع وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

فيما استعرض مدير عام صرف المصارف بالهيئة عماد معياد البرنامج العملي لعملية الحصر وكيفية تشكيل اللجان المجتمعية.
تخلل التدشين عرض بروجكتر يوضح كيفية تعبئة الكشوفات.
سبأ
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