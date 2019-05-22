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آخر تحديث: الخميس، 23 - مايو - 2019 الساعة 02:52:05ص
السامعي وبن حبتور في حفل نظمه المؤتمر بالعيد الوطني: الوحدة اليمنية أعظم منجز لليمنيين
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن الوحدة اليمنية أعظم منجز لليمنيين في تاريخهم المعاصر.
قائد الجيش الإيراني : النظام السعودي وراء الأحداث في العراق ولا نخشى الحرب
إتهم قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، النظام السعودي بالوقوف وراء حادث إطلاق صاروخ على السفارة الامريكية في بغداد ..مجدداً التأكيد أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لا تخشاها.
الهيئة العامة للزكاة ... مشاريع استراتيجية لصرف الزكاة في مصارفها الثمانية
لا شك أن للزكاة دور كبير في معالجة الكثير من الاختلالات الاقتصادية من خلال القيم الإيمانية وما تتصل به من سلوك اقتصادي، تتجلى حكمة الله تعالى في فرضها لتعزيز التراحم بين الأغنياء والفقراء.
مايو يهزم اليرموك في بطولة وحدة صنعاء ويحرز كأس الوحدة اليمنية
حقق فريق  22 مايو فوزا صعبا على نظيره اليرموك بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما أمس في الجولة الخامسة لبطوله كرة القدم للكبار والتي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثالث. 
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  محلي
أمسيتان في الطويلة وبني سعد بمناسبة ذكري استشهاد الإمام علي
[23/مايو/2019] المحويت - سبأ:
نظمت بمديرتي الطويلة وبني سعد محافظة المحويت اليوم أمسيتان لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.

ففي منطقة عسلة بالطويلة تطرقت أمسية بحضور وكيل وزارة التربية مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور محمد السقاف إلي صفات وشجاعة الإمام علي والنموذج الأرقى الذي تحلي به في الصبر علي الحق والصمود في مواجهة الباطل. 

فيما ركزت أمسية بعزلة بني الشديد في بني سعد علي مواقف الإمام علي ودوره في مواجهة قوي الظلم ونزعته الايمانية في تجسيد مبادئ العدل ومناصرة المظلومين.

ودعت كلمات الأمسيتين إلي الاقتداء بسيرة الإمام علي وأخلاقه لاستلهام الصبر والصمود والشجاعة في مقارعة قوي العدوان.
سبأ
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