أمسيتان في الطويلة وبني سعد بمناسبة ذكري استشهاد الإمام علي [23/مايو/2019] المحويت - سبأ:

نظمت بمديرتي الطويلة وبني سعد محافظة المحويت اليوم أمسيتان لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



ففي منطقة عسلة بالطويلة تطرقت أمسية بحضور وكيل وزارة التربية مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور محمد السقاف إلي صفات وشجاعة الإمام علي والنموذج الأرقى الذي تحلي به في الصبر علي الحق والصمود في مواجهة الباطل.



فيما ركزت أمسية بعزلة بني الشديد في بني سعد علي مواقف الإمام علي ودوره في مواجهة قوي الظلم ونزعته الايمانية في تجسيد مبادئ العدل ومناصرة المظلومين.



ودعت كلمات الأمسيتين إلي الاقتداء بسيرة الإمام علي وأخلاقه لاستلهام الصبر والصمود والشجاعة في مقارعة قوي العدوان.

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