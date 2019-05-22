أمسيتان في بني مطر وسنحان تناقشان الوضع التربوي [23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

ناقشت امسيتان بمديريتي بني مطر وسنحان الوضع التربوي وجوانب تعزيز الصمود في مواجهة العدوان.



واستعرضت كلمات في الامسيتين اللتين نظمهما مكتبا التربية بالمديريتين الجوانب المتصلة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.



وأكد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص أهمية استغلال الشهر الكريم في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر العدوان وأهمية التصدي له.



ودعا المجالس المحلية التعاون مع القطاع التربوي في إنجاح العملية الإمتحانية للشهادة العامة الاساسية والثانوية التي تبدأ عقب إجازة عيد الفطر.



فيما أكد مديرا مكتبي التربية بسنحان فهد مرشد وبني مطر مقبل الجعدبي الحرص على تتويج العام الدراسي بإنجاح العملية الامتحانية.



وثمنا جهود الكادر التعليمي والسلطة المحلية في إنجاح العملية التعليمية.

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