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آخر تحديث: الخميس، 23 - مايو - 2019 الساعة 02:50:04ص
السامعي وبن حبتور في حفل نظمه المؤتمر بالعيد الوطني: الوحدة اليمنية أعظم منجز لليمنيين
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن الوحدة اليمنية أعظم منجز لليمنيين في تاريخهم المعاصر.
قائد الجيش الإيراني : النظام السعودي وراء الأحداث في العراق ولا نخشى الحرب
إتهم قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، النظام السعودي بالوقوف وراء حادث إطلاق صاروخ على السفارة الامريكية في بغداد ..مجدداً التأكيد أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لا تخشاها.
الهيئة العامة للزكاة ... مشاريع استراتيجية لصرف الزكاة في مصارفها الثمانية
لا شك أن للزكاة دور كبير في معالجة الكثير من الاختلالات الاقتصادية من خلال القيم الإيمانية وما تتصل به من سلوك اقتصادي، تتجلى حكمة الله تعالى في فرضها لتعزيز التراحم بين الأغنياء والفقراء.
مايو يهزم اليرموك في بطولة وحدة صنعاء ويحرز كأس الوحدة اليمنية
حقق فريق  22 مايو فوزا صعبا على نظيره اليرموك بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما أمس في الجولة الخامسة لبطوله كرة القدم للكبار والتي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثالث. 
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  محلي
أمسيتان في بني مطر وسنحان تناقشان الوضع التربوي 
[23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
ناقشت امسيتان بمديريتي بني مطر وسنحان  الوضع التربوي وجوانب تعزيز الصمود في مواجهة العدوان. 

واستعرضت كلمات في الامسيتين اللتين نظمهما مكتبا التربية بالمديريتين الجوانب المتصلة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان. 

وأكد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص أهمية استغلال الشهر الكريم في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر العدوان وأهمية التصدي له. 

ودعا المجالس المحلية التعاون مع القطاع التربوي في إنجاح العملية الإمتحانية للشهادة العامة الاساسية والثانوية التي تبدأ عقب إجازة عيد الفطر. 

فيما أكد مديرا مكتبي التربية بسنحان فهد مرشد وبني مطر مقبل الجعدبي الحرص على تتويج العام الدراسي بإنجاح العملية الامتحانية.

 وثمنا جهود الكادر التعليمي والسلطة المحلية في إنجاح العملية التعليمية. 
سبأ
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