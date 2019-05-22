أمسية في شبام كوكبان بالمحويت للتحشيد للجبهات [23/مايو/2019] المحويت - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت سبل تفعيل التحشيد والنهوض بالعمل الزكوي، والاستعدادات لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي.



وفي الأمسية التي حضرها عضو مجلس النواب عمار خميس وعضو مجلس الشوري صالح مرشد، ووكلاء المحافظة عبد السلام الذماري ومحمد هيجان وعبد الكريم شرف الدين، أكد المحافظ فيصل أحمد حيدر, أهمية هذه الأمسيات في التحشيد للجبهات والدفاع عن الوطن.



ولفت إلى ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وجرائم حرب ممنهجة وحصار جائر وما ينبغي على الجميع من مسئولية والاضطلاع بدور فاعل لمواجهة العدوان كل في موقعه حتى تحقيق النصر.



وحيا المحافظ حضور أبناء شبام كوكبان والتفافهم وتلاحمهم..لافتا إلى أن هذه الأمسية فرصة لتبادل الآراء ومعالجة الأوضاع الخدمية وتنسيق الجهود لمواصلة رفد الجبهات وتجهيز قوافل المدد بالرجال والمال والغذاء لنصرة الوطن.



وأشار إلى اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي بتطوير العمل الزكوي، حاثا الجميع على التعاون مع فرع الهيئة العامة للزكاة لدفع ما عليهم من زكاة مستحقة تطهيرا لأموالهم.



من جانبه استعرض وكيل أول المحافظة عزيز الهطفي أطماع ومخططات السعودية والامارات لتمزيق اليمن ونهب ثرواته، مشددا علي تعزيز التوعية لافشالها .



وتطرق الوكيل الهطفي إلى أهمية الزكاة في دعم مشاريع التكافل الاجتماعي لمعالجة تفاقم الأوضاع الانسانية والتخفيف من تداعيات العدوان والحصار.



فيما ركز مسئول الدائرة التربوية هادي عمار على تفعيل اللقاءات المجتمعية لفضح جرائم ومخططات العدوان والدعوة للنفير في مواجهة العدوان.



وتطرق العلامة خالد موسي إلي ذكري استشهاد الامام علي عليه السلام والجوانب الملهمة لشخصيته والروح الإيمانية العميقة التي خاض من خلالها مرحلة مهمة من الكفاح والجهاد لاعلاء كلمة الله وراية الاسلام.



كما دعا عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي إلي استلهام الدروس الإيمانية والمواقف العظيمة من شخصية وحياة أمير المؤمنين والتحلي بأخلاقه وصفاته وشجاعته لمواجهة صلف وغطرسة العدوان.



إلى ذلك أشار مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة حميد الرضمي إلى الخطوات والجهود المبذولة لتصحيح وضع الواجبات الزكوية وتحسين الاداء في عموم المديريات..مؤكدا أهمية اخراج زكاة المال والزروع والتجارة وتسليمها للهيئة براءة للذمة وتطهيرا للنفس والمال.



بدوره جدد مدير المديرية ناشر حامس قبول صمود وحماس أبناء شبام كوكبان..لافتا إلى تنامي مستوي الوعي المجتمعي وادراك المواطنين لخطورة العدو الذي يتربص بأمن ووحدة اليمن.



وتناولت الأمسية الرمضانية دور السلطة المحلية في الرقابة على آداء المكاتب خلال رمضان وتفقد واغاثة أسر الشهداء والجرحي والمحتاجين وتوفير الخدمات واستغلال ما تبقي من رمضان في تزكية النفوس والتحشيد للجبهات واحياء ذكري استشهاد الامام علي.



حضر الأمسية عدد من أعضاء المجلس المحلي وممثلي المكاتب الحكومية والمنظمات والأحزاب الوطنية ومدير مكتب الاعلام بالمحافظة علي الاهجري والنخب الثقافية والتربوية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء والعلماء.

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