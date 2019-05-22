ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 23 - مايو - 2019 الساعة 02:52:05ص
السامعي وبن حبتور في حفل نظمه المؤتمر بالعيد الوطني: الوحدة اليمنية أعظم منجز لليمنيين
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن الوحدة اليمنية أعظم منجز لليمنيين في تاريخهم المعاصر.
قائد الجيش الإيراني : النظام السعودي وراء الأحداث في العراق ولا نخشى الحرب
إتهم قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، النظام السعودي بالوقوف وراء حادث إطلاق صاروخ على السفارة الامريكية في بغداد ..مجدداً التأكيد أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لا تخشاها.
الهيئة العامة للزكاة ... مشاريع استراتيجية لصرف الزكاة في مصارفها الثمانية
لا شك أن للزكاة دور كبير في معالجة الكثير من الاختلالات الاقتصادية من خلال القيم الإيمانية وما تتصل به من سلوك اقتصادي، تتجلى حكمة الله تعالى في فرضها لتعزيز التراحم بين الأغنياء والفقراء.
مايو يهزم اليرموك في بطولة وحدة صنعاء ويحرز كأس الوحدة اليمنية
حقق فريق  22 مايو فوزا صعبا على نظيره اليرموك بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما أمس في الجولة الخامسة لبطوله كرة القدم للكبار والتي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثالث. 
آخر الأخبار:
الوحدة يستعيد الصدارة بخماسية على الشعب في بطولة القدم الرمضانية
مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية
ضبط عصابة مسلحة متخصصة بالسرقة بالإكراه في أمانة العاصمة
تدشين أعمال حصر وتوزيع الزكاة بمحافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسية في شبام كوكبان بالمحويت للتحشيد للجبهات
[23/مايو/2019] المحويت - سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت سبل تفعيل التحشيد والنهوض بالعمل الزكوي، والاستعدادات لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي.

وفي الأمسية التي حضرها عضو مجلس النواب عمار خميس وعضو مجلس الشوري صالح مرشد، ووكلاء المحافظة عبد السلام الذماري ومحمد هيجان وعبد الكريم شرف الدين، أكد المحافظ فيصل أحمد حيدر, أهمية هذه الأمسيات في التحشيد للجبهات والدفاع عن الوطن.

 ولفت  إلى ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وجرائم حرب ممنهجة وحصار جائر وما ينبغي على الجميع من مسئولية والاضطلاع بدور فاعل لمواجهة العدوان كل في موقعه حتى تحقيق النصر.

 وحيا المحافظ حضور أبناء شبام كوكبان والتفافهم وتلاحمهم..لافتا إلى أن هذه الأمسية فرصة لتبادل الآراء ومعالجة الأوضاع الخدمية وتنسيق الجهود لمواصلة رفد الجبهات وتجهيز قوافل المدد بالرجال والمال والغذاء لنصرة الوطن.

وأشار إلى اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي بتطوير العمل الزكوي، حاثا الجميع على التعاون مع فرع الهيئة العامة للزكاة لدفع ما عليهم من زكاة مستحقة تطهيرا لأموالهم.

من جانبه استعرض وكيل أول المحافظة عزيز الهطفي أطماع ومخططات السعودية والامارات لتمزيق اليمن ونهب ثرواته، مشددا علي تعزيز التوعية لافشالها .

  وتطرق الوكيل الهطفي إلى أهمية الزكاة في دعم مشاريع التكافل الاجتماعي لمعالجة تفاقم الأوضاع الانسانية والتخفيف من تداعيات العدوان والحصار.

فيما ركز مسئول الدائرة التربوية هادي عمار على تفعيل اللقاءات المجتمعية لفضح جرائم ومخططات العدوان والدعوة للنفير في مواجهة العدوان.

 وتطرق العلامة خالد موسي إلي ذكري استشهاد الامام علي عليه السلام والجوانب الملهمة لشخصيته والروح الإيمانية العميقة التي خاض من خلالها مرحلة مهمة من الكفاح والجهاد لاعلاء كلمة الله وراية الاسلام.

كما دعا عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي إلي استلهام الدروس الإيمانية والمواقف العظيمة من شخصية وحياة أمير المؤمنين والتحلي بأخلاقه وصفاته وشجاعته لمواجهة صلف وغطرسة العدوان.

 إلى ذلك أشار مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة حميد الرضمي إلى الخطوات والجهود المبذولة لتصحيح وضع الواجبات الزكوية وتحسين الاداء في عموم المديريات..مؤكدا أهمية اخراج زكاة المال والزروع والتجارة وتسليمها للهيئة براءة للذمة وتطهيرا للنفس والمال.

بدوره جدد مدير المديرية ناشر حامس قبول صمود وحماس أبناء شبام كوكبان..لافتا إلى تنامي مستوي الوعي المجتمعي وادراك المواطنين لخطورة العدو الذي يتربص بأمن ووحدة اليمن.

وتناولت الأمسية الرمضانية دور السلطة المحلية في الرقابة على آداء المكاتب خلال رمضان وتفقد واغاثة أسر الشهداء والجرحي والمحتاجين وتوفير الخدمات واستغلال ما تبقي من رمضان في تزكية النفوس والتحشيد للجبهات واحياء ذكري استشهاد الامام علي.

حضر الأمسية عدد من أعضاء المجلس المحلي وممثلي المكاتب الحكومية والمنظمات والأحزاب الوطنية  ومدير مكتب الاعلام بالمحافظة علي الاهجري والنخب الثقافية والتربوية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء والعلماء.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية
ضبط عصابة مسلحة متخصصة بالسرقة بالإكراه في أمانة العاصمة
تدشين أعمال حصر وتوزيع الزكاة بمحافظة صنعاء
أمسيتان في الطويلة وبني سعد بمناسبة ذكري استشهاد الإمام علي
أمسيتان في بني مطر وسنحان تناقشان الوضع التربوي 
تكريم فريق معهد الطيران المدني والأرصاد
مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عادل العزاني
أمسية رمضانية في أفلح اليمن بحجة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي
حفل خطابي بمناسبة العيد الوطني الـ29 بمحافظة إب
السامعي وبن حبتور في حفل نظمه المؤتمر بالعيد الوطني: الوحدة اليمنية أعظم منجز لليمنيين

العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
ستة شهداء وجرحى بنيران المرتزقة في الضالع واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[20/مايو/2019]
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by