تكريم فريق معهد الطيران المدني والأرصاد [23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

كرم معهد الطيران المدني والأرصاد اليوم فريقه الرياضي المشارك في البطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لجميع قطاعاتها.



وفي حفل التكريم أشاد مدير المعهد ناجي السهمي بالمستوى المتميز الذي قدمه فريق المعهد خلال البطولة الرمضانية التي تقام حاليا في صنعاء.



واشاد بأهتمام قيادة الهيئة والرعاية التي توليها لموظفيها في مختلف الجوانب الفنية والمهنية والإدارية، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الطيران المدني المحلي والدولي.



جدير بالذكر ان بطولة الطيران الرياضية التي انطلقت في الثالث من رمضان، التنافس فيها ما زال مستمر بين مجموعتين على من يحرز المركز الأول والفوز بكأس الهيئة.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات والهدايا على لاعبي الفريق.

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