مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عادل العزاني [23/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي عادل عبده محمد العزاني عضو الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة الذي وافاه الأجل أمس جراء جلطة دماغية عن عمر ناهز الـ 53عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في المجال القضائي.



وأكد المجلس في بيان النعي أن السلطة القضائية خسرت برحيله قاضيا مشهوداً له بالكفاءة والسمعة الطيبة والصرامة في الحق في الأعمال القضائية التي تولاها والتي من أبرزها رئيسا لمحكمة المرور بمحافظة ذمار ثم عضوا بالشعبة الجزائية المتخصصة بالأمانة وأخيرا عضو الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.



وعبر المجلس عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأولاد الفقيد وجميع أسرة آل العزاني ومنتسبي السلطة القضائية في هذا المصاب.. سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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