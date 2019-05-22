محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في أفلح اليمن بحجة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي حجة - سبأ :

أقيم بمديرية أفلح اليمن محافظة حجة أمسية رمضانية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وفي الأمسية استعرض محافظ المحافظة هلال الصوفي صفات الإمام علي ومكانته الدينية والعلمية ودوره في رفع راية الحق ومقارعة الظلم ومنزلته عند رسول البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله و سلم.



وتناول حياة الإمام علي وفضائله وحياته الجهادية .. مشددا على ضرورة استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام علي عليه السلام.



ولفت المحافظ الصوفي إلى ما يتعرض له الوطن حاليا من عدوان سعودي إماراتي أمريكي وما يرتكبه العدوان من مجازر وحشية بحق أبناء الشعب اليمني، ما يتطلب تعزيز التلاحم في مواجهة قوى العدوان والتصدي لمؤامراته الهادفة تمزيق الوطن.



وشدد على أهمية إضطلاع الجميع بدورهم في التحشيد ورفد الجبهات لمواجهة العدوان والسير على نهج الرئيس الشهيد صالح الصماد حتى تحقيق النصر.. داعيا أبناء مديرية أفلح اليمن إلى الإسهام في إنجاح تسيير قافلة الفتح المبين التي يتم التجهيز لها حاليا.



وأكد محافظ حجة أن قيادة المحافظة تولي احتياجات ومتطلبات أبناء المديرية جل إهتمامها .. مثمنا المواقف الوطنية لأبناء المديرية.



وألقيت عدد من الكلمات من مدير مديرية أفلح اليمن خالد دغشر اليزيدي وعن السلطة المحلية بالمديرية والشخصيات الاجتماعية .. أكدت أن أبناء مديرية أفلح اليمن في مقدمة الصفوف لمواجهة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي.



وأشاروا إلى حرصهم على دعم وتجهيز قافلة الفتح المبين وإنجاح مساعي قيادة المحافظة في أن تكون أكبر قافلة يتم تسييرها للمرابطين في الجبهات .. مثمنين اهتمام قيادة المحافظة بتلمس احتياجات أبناء المديرية والعمل على توفيرها وفقا للإمكانات المتاحة.



حضر الأمسية رئيس لجنه الشؤون الاجتماعية بمحلي المحافظة محسن حزام الأسلمي ومدير مديرية المغربة علي كامل.

سبـأ [23/مايو/2019]سبـأ