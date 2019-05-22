محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل خطابي بمناسبة العيد الوطني الـ29 بمحافظة إب إب - سبأ :

نظم مكتب الثقافة بمحافظة إب أمس ، فعالية خطابية إحتفاءا بالعيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو .



وفي الفعالية التي أقيمت بالمركز الثقافي، أكد وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب في كلمة السلطة المحلية أهمية هذه المناسبة الوطنية التي أعادت وحدة اليمن في ال22من مايو 1990م .



وأوضح أن المسئولية الوطنية تقتضي الحفاظ على هذا المنجز من الدعوات التي لا تعي أهمية الوحدة والتي جاءت بعد معاناة الشعب اليمني من التشتت.



من جانبه تطرق مدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبد الحكيم مقبل إلى نضالات أبناء اليمن والمراحل التاريخية التي مهدت لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة .



وتناول الدلالات والمعاني العظيمة ليوم ال 22 من مايو التي ارتفعت فيه راية الوحدة وأعلن عن ميلاد الجمهورية اليمنية .. لافتا إلى أن الوحدة اليمنية كانت حدثاً هاماً في تاريخ اليمن والمنطقة.



والقى عبدالله الكامل كلمة الأحزاب والتنظيمات السياسية وعبد الحفيظ العمري عن منظمات المجتمع المدني والشيخ حمود العواصي عن العلماء أكدت في مجملها أن الوحدة اليمنية راسخة رغم مؤامرات العدوان ومخططاته.



وجددت الكلمات العهد بالحفاظ على هذا المنجز التاريخي ومقارعة العدوان والانتصار لدماء الشهداء .



وقدم الشعراء عبد القادر البنا ونبيل الحضرمي وجمال الجماعي قصائد بالمناسبة .



حضر الحفل عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية وممثلو منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية.

سبـأ [23/مايو/2019]سبـأ