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آخر تحديث: الخميس، 23 - مايو - 2019 الساعة 01:13:43ص
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  اقتصاد
الذهب يستقر وسط تراجع أسواق الأسهم
[23/مايو/2019]
فيينا – سبأ:

استقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء، مرتفعة من أدنى مستوياتها في أسبوعين مع نزول أسواق الأسهم بفعل توترات تجارية جديدة، بينما كبحت قوة الدولار مكاسب المعدن الأصفر.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1274.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو  أول أمس الثلاثاء عند 1268.97 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1274.20 دولار للأوقية.

وتراجعت أسواق الأسهم امس الأربعاء بفعل تقارير بأن البيت الأبيض يدرس فرض مزيد من العقوبات على شركة كاميرات المراقبة الصينية هيكفيجن، وهو ما بدد أثر تخفيف القيود التجارية الأمريكية على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 14.46 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1316.01 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 1.8 بالمائة إلى 799 دولارا للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 18 فبراير عند 798.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

سبـأ
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