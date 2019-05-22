محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإعلام يطلع على الأضرار بمبنى الوزارة جراء قصف طيران العدوان صنعاء - سبأ :

اطلع وزير الإعلام ضيف الله الشامي اليوم على حجم الأضرار بمبنى وزارة الإعلام جراء استهدافها من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي الخميس الماضي.



واستمع الوزير الشامي وعدد من قيادات الوزارة من المعنيين إلى إيضاح حول الأضرار والخسائر التي خلفها قصف طيران العدوان على تجهيزات ووثائق ومكاتب الوزارة.



وأشار الوزير الشامي إلى أن استهداف تحالف العدوان لوزارة الإعلام والمنشآت الإعلامية، يتنافى مع الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني الذي يٌجرم استهدافها.



وأكد أن هذا الاستهداف، لن يثني الوزارة ووسائل الإعلام عن القيام بمهامها في كشف جرائم وإنتهاكات العدوان، وستستمر في إيصال مظلومية الشعب اليمني للرأي العام المحلي والدولي.



ودعا وزير الإعلام الإتحادات والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية إلى إدانة استهداف العدوان لمؤسسات الإعلام اليمنية وبنيتها التحتية وكوادرها.

سبأ [22/مايو/2019]سبأ