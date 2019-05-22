محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح المعرض المركزي المجاني لكسوة أبناء الشهداء بصعدة صعدة - سبأ :

افتتح محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم المعرض المركزي المجاني الأول لتوزيع كسوة العيد على أبناء الشهداء بالمحافظة، والذي تنظمه مؤسسة الشهداء .



وخلال الافتتاح الذي حضره رئيس مؤسسة الشهداء أحمد جران وعدد من قيادات ومسئولي السلطة المحلية .. أشاد المحافظ عوض بمبادرة مؤسسة الشهداء في افتتاح هذا المعرض والذي سيسهم في التخفيف من معاناة أسر الشهداء .



ودعا رجال المال والأعمال إلى المساهمة الفاعلة ومساندة مؤسسة الشهداء لتغطية احتياجات أبناء الشهداء كأقل واجب تجاه تضحيات ذويهم.



من جهته أكد مدير فرع المؤسسة بصعدة عبدالله الكستبان أنه سيتم افتتاح سبعة معارض أخرى مجانية في عدد من مديريات المحافظة لتغطية توزيع كسوة العيد على أبناء الشهداء في المحافظة.

سبأ [22/مايو/2019]سبأ