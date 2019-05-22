محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الكهرباء والطاقة يهنئ القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ29 صنعاء - سبأ :





رفع وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



واعتبر الوزير الجرموزي الوحدة اليمنية، منجز إستراتيجي تحقق في ظل إنقسام عربي، جعل من الأمة العربية والإسلامية لقمة سائغة لقوى الإستكبار العالمي.



وأشار إلى أن الوحدة اليمنية، ستظل مفخرة للشعب اليمني، ما يتطلب من الجميع الحفاظ على هذا المنجز، سيما في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.



ولفت وزير الكهرباء والطاقة إلى ما تمر به المحافظات الجنوبية من أوضاع كارثية جراء الاحتلال السعودي الإماراتي .. مؤكدا أهمية توحيد الصف والاستمرار في مواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي.

سبأ [22/مايو/2019]سبأ