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الحكومة الصينية تتهم السلطات الأمريكية بممارسة البلطجة الاقتصادية
[22/مايو/2019]
بكين ـ سبأ: 

اتهمت الحكومة الصينية السلطات الأمريكية بممارسة "البلطجة الاقتصادية" من خلال فرض إجراءات تقييدية على شركة "هواوي".

 وقال وزير الخارجية الصيني، وان يي، في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع وزاري لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك: "استخدام الولايات المتحدة السلطة الحكومية من أجل ممارسة ضغوط، لا سبب لها، على شركات صينية خاصة مثل هواوي، ليست إلا بلطجة اقتصادية".

وأضاف وان يي: "من يسلك السبيل الصحيح سيتلقى الدعم، ومن ضله لا يعثر على العون. سياسة الولايات المتحدة، التي يعتبر الأمريكيون أنفسهم وفقا لها أعلى من الآخرين، لن تلقى دعم المجتمع الدولي".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 15 مايو، قانونا أعلن بموجبه حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لحماية البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية للبلاد من "التهديدات الخارجية".

وبموجب هذا القرار، أدرجت وزارة المالية الأمريكية شركة "هواوي" الصينية العملاقة، التي أعلنت مؤخرا عن تطوير تقنيات "5G" للاتصال الإلكتروني، في القائمة السوداء.

وجرى هذا الإجراء تصعيدا للتوتر بين الولايات المتحدة والصين، بسبب الخلافات المتعلقة باتفاق التجارة، الذي يتفاوض حوله أكبر اقتصادين في العالم.

سبأ
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