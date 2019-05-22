محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل الهيئة العامة للزكاة يطلع المطعم الخيري بمدينة ذمار ذمار - سبأ :

اطلع وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف اليوم على سير العمل بالمطعم الخيري بمدينة ذمار في إعداد الوجبات اليومية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان .



وخلال الزيارة أشار الوكيل السقاف إلى أن الهيئة تتبنى تنفيذ عدد من الأعمال الخيرية في شهر رمضان ومنها المطاعم الخيرية.



وأكد أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع توزيع المساعدات العينية على الأسر الفقيرة والمحتاجة بمدينة ذمار ومديرية عتمة خلال الأيام القادمة.



ودعا رجال الأعمال وفاعلي الخير إلى إحياء التكافل الاجتماعي وتلمس المحتاجين والأسر الفقيرة خصوصا في ظل الظروف الصعبة جراء العدوان والحصار



فيما أوضح مدير فرع الهيئة العامة للزكاة ماجد التينه أن دعم المطعم يأتي في إطار أنشطة الهيئة الخيرية وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية.



وبين أن الهيئة تتبنى تنفيذ عدد من الأعمال الخيرية خصوصا في شهر رمضان ومنها مطاعم خيرية لتقديم الوجبات للأسر الفقيرة والمحتاجة.

سبأ [22/مايو/2019]سبأ