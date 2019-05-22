محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقرار تشكيل لجان مجتمعية لحصر الفقراء والمساكين بمديريات الحديدة الحديدة - سبأ :

أقر اجتماع بمحافظة الحديدة تشكيل اللجان المجتمعية لحصر الفقراء والمساكين في عموم مديريات للمحافظة، في إطار مشروع الهيئة العامة للزكاة الإستراتيجي لتوزيع الزكاة والذي يستهدف 500 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.



وكرس الإجتماع الذي عقد برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، لمناقشة مهام لجان حصر الأسر الفقيرة والمحتاجة والمستحقة في عزل وقرى المديريات .



وأكد الإجتماع الذي حضره نائب وزير الكهرباء والطاقة عبد الغني المداني ومدير فرع الهيئة العامة للزكاة جمال الحميري ومشرف المحافظة أحمد البشري، أهمية الالتزام بالمصارف الثمانية للزكاة والتي تحدد الفئات لكل مصرف.



وشدد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لجميع المستحقين من خلال الكشوفات التي تتضمن البيانات الشاملة والوافية للحالات المقيدة أثناء عملية تحديد وحصر المستحقين والمستفيدين من المعدومين والغارمين وغيرهم.



كما أكد الإجتماع ضرورة مضاعفة الجهود لتحصيل الإيرادات الزكوية خلال شهر رمضان بما يحقق الهدف الذي تسعى الهيئة وفروعها من أجله في دفع الزكاة وتوزيعها على المستحقين.



سبأ [22/مايو/2019]سبأ