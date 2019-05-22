محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يهنئ القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية صنعاء - سبأ :

رفع وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وأعرب وزير الزراعة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية والتي تأتي والشعب اليمني مستمر في الصمود في وجه العدوان والحصار .



وأشار إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة التي تجسد قوة الشعب اليمني وتمسكه بوحدته مهما كانت التحديات .. لافتا إلى أن الوحدة اليمنية هي مصير أبناء اليمن الواحد وستبقى راسخة رسوخ الجبال.



وأشاد بالصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني في وجه العدوان، والمواقف البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في الجبهات وميادين العزة والشرف .

سبأ [22/مايو/2019]سبأ