[22/مايو/2019]
تعز - سبأ :
نظمت بالمربع الشرقي عزلة الأعمور بمديرية التعزية أمسية بعنوان " فزت ورب الكعبة"، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
وفي الأمسية أشار وكيل المحافظة لشئون التعليم والثقافة والشباب منصور اللكومي إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي رضي الله عنه والتذكير ببطولاته وشجاعته ودوره في نصرة الإسلام.
واستعرض جملة من مواقف الإمام علي بن أبي طالب ووقوفه إلى جانب خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وتطرقت الأمسية إلى الأوضاع بعزلة الأعمور ومديرية التعزية بصورة عامة وتطلعات أبناء المديرية في توفير الخدمات الضرورية ومعالجة قضايا المواطنين .
وأكدت أهمية الاستمرار في التعبئة والتحشيد للجبهات بالرجال والمال دعما للمرابطين في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن.
حضر الأمسية مساعدا مدير أمن المحافظة محمد سفيان ووائل الحباري.
سبأ