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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 11:42:00م
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  اقتصاد
اتحاد مصنعي السيارات الياباني قلق حيال احتمال فرض تعريفات جمركية على السيارات المستوردة
[22/مايو/2019]
طوكيو ـ سبأ:

أعرب اتحاد مصنعي السيارات الياباني عن قلقه حيال التعريفات الجمركية المحتملة التي تدرس الحكومة الأمريكية فرضها على واردات السيارات وقطع غيارها من شركاء تجاريين لها ومن بينهم اليابان.

وذكر أكيئو تويودا رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس شركة تويوتا موتور أيضاً في بيانٍ له أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا الذي قال فيه "إن السيارات المستوردة وقطع غيارها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي"، يشير إلى أن المساهمات التي تقدمها شركات تصنيع السيارات اليابانية منذ فترة طويلة في الاستثمار والتوظيف غير مرحب بها، معرباً عن قلقه العميق اتجاه هذا الإعلان.

وأشار إلى أن الشركات الأعضاء في الاتحاد تتيح حاليا أكثر من 93 ألف وظيفة مباشرة في الولايات المتحدة، مضيفاً أن أي إجراء يقيد التجارة قد يوجه ضربة خطيرة لقطاع السيارات والاقتصاد الأمريكيين.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصنعي السيارات الياباني على أن مثل هذه الإجراءات لن تعاكس مصالح المستهلكين الأمريكيين فحسب بل ستؤثر بشكل سلبي أيضا على التنافسية العالمية للسيارات المصنوعة في الولايات المتحدة وستحد من استثمار الشركات في الولايات المتحدة.

سبأ
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