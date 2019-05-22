محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الموسم الزراعي الثاني وتوزيع البذور على المزارعين بذمار ذمار - سبأ :

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار مجاهد شايف العنسي اليوم الموسم الزراعي الثاني وتوزيع البذور المحسنة على المزارعين في خمس مديريات ضمن مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة للأسر الأكثر ضعفا.



يشمل المشروع الذي ينفذه مكتب الزراعة والري بالمحافظة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ، توزيع (105) ألف طن من بذور الذرة الرفيعة أصناف محلية و 26 طن بقوليات و 96 طن من المكعبات العلفية و15 طن من المكعبات الملحية و300 طن من الأعلاف المركزة .



وخلال التدشين أشار العنسي إلى ما تعرض له القطاع الزراعي من أضرار بالغة جراء العدوان والحصار .. مؤكدا أهمية استغلال موسم الأمطار للتوسع في زراعة وإنتاج كافة المحاصيل الزراعية.



ولفت إلى أهمية توجيه الدعم المقدم من المنظمات بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي خصوصا مع توجه الدولة لدعم القطاع الزراعي ليقوم بدوره الاقتصادي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي .



وحث المزارعين على وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الاقتصادية ورفد السوق بالمنتجات الزراعية المحلية.



فيما أوضح مدير مكتب الزراعة والري المهندس هلال الجشاري أن عملية توزيع البذور تشمل ثمانية آلاف و 250 مزارع ومربي ثروة حيوانية في مديريات جهران والمنار وجبل الشرق ووصاب العالي ووصاب السافل، وزراعة مساحة خمسة آلاف هكتار.. مبينا أن البذور خضعت للغربلة والتعقيم والفحص المخبري لمعرفة نسبة الإنبات بمؤسسة البذور المحسنة .



وأكد حرص مكتب الزراعة والري على توجيه الدعم المقدم من المنظمات في توفير بذور الحبوب والأعلاف المركزة لتغذية وتسمين وإكثار الثروة الحيوانية باعتبارها ركائز أساسية للتنمية الزراعية.



حضر التدشين مدير مديرية جهران اسماعيل عبدالمغني .

سبأ [22/مايو/2019]سبأ