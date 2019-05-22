محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية برئاسة وزير الصحة تناقش الوضع الصحي بتعز صنعاء - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، الوضع الصحي بمحافظة تعز والتحديات التي تواجه سير الأداء في ظل استمرار العدوان والحصار وانعدام وشحة الأدوية والمحاليل الطبية.



واستعرضت الأمسية بحضور وكلاء الوزارة لقطاعات الرعاية الدكتور محمد المنصور والتخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني والطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ومدير مكتب الصحة بتعز الدكتور عبدالملك المتوكل، الصعوبات التي تواجه المستشفيات ومكتب الصحة بالمحافظة وفروعه بالمديريات نتيجة الوضع الصحي في اليمن وتأثره في جميع جوانبه.



وفي الأمسية التي شارك فيها مدراء الصحة والمستشفيات بمحافظة تعز.. أكد وزير الصحة العامة والسكان أهمية تقييم الوضع الصحي والإطلاع على ما تم إنجازه من خطط الوزارة للعام 2019م وما سيتم إنجازه خلال الفترة القادمة.



ولفت إلى أنه سيتم التعرف على الصعوبات التي رافقت سير العمل ومعالجتها وتلافي الأخطاء للفترة القادمة .. مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجميع لتعزيز الأداء وتقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل.



وجدد التأكيد على أن الجهود التي تبذلها الكوادر الصحية لتقديم الخدمات للمرضى والجرحى ترتقي إلى درجة الإحسان كونهم يعملون على تخفيف الآلام والمعاناة عنهم.



واعتبر وزير الصحة شهر رمضان محطة لإعادة تقييم الذات وينبغي عند القيام بأي عمل إبتغاء مرضاة الله واحتساب الأجر منه جل وعلا.



وعرج الوزير المتوكل على نتائج غزوة بدر الكبرى التي خاضها الرسول عليه الصلاة والسلام وحققت للمسلمين مكانة عظيمة، جعلت منهم قوة لا يستهان بها في مقارعة الطغاة والظالمين.



وهنأ الجميع بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو وضرورة استلهام القيم الوطنية منها في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.



فيما استعرض مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز، الوضع الصحي بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل.. مبينا أن هناك سبعة مستشفيات ريفية عاملة و300 مركز ووحدة صحية.



أثريت الأمسية بمداخلات وناقش مستفيض من قبل وكلاء الوزارة ومدراء مكاتب الصحة بمديريات المحافظة، ركزت في مجملها على الصعوبات التي تواجه سير العمل وأهمية تعزيز النظام الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمشاركة المجتمعية لتحسين الأداء.

سبأ [22/مايو/2019]سبأ