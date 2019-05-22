محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل ذمار يطلع على عملية توزيع الغاز المنزلي ذمار - سبأ :

اطلع وكيل محافظة ذمار عباس علي العمدي اليوم على عملية توزيع منشأة الغاز لستة آلاف أسطوانة على الوكلاء بمدينة ذمار.



وخلال الزيارة شدد الوكيل العمدي على ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة والوكلاء بتوجيهات قيادة المحافظة في توفير مادة الغاز للأحياء والمناطق بالمدينة بالسعر الرسمي المحدد.



وأكد أهمية تضافر جهود الجميع لتوفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي .. حاثا منشأة الغاز ومكتب الصناعة والتجارة وأعضاء المجلس المحلي وعقال الحارات على تعزيز الرقابة في عملية التوزيع بما يضمن وصول مادة الغاز للمستفيدين بسهولة.



كما أكد أن قيادة المحافظة والسلطة المحلية ستتخذ الإجراءات حيال من يقوم بالتلاعب بقوت المواطن .. مشيرا إلى أهمية الالتزام بآلية التوزيع لضمان عدم حدوث أي أزمة.



فيما أوضح مدير منشأة الغاز عبدالعزيز الجنيد أنه تم اليوم توزيع ستة آلاف أسطوانة غاز على الوكلاء ونقاط البيع لتغطية احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي بمدينة ذمار.



بدوره أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي أن الكميات التي تم توزيعها من منشأة الغاز ستسهم في تغطية جزء من احتياجات المواطنين إلى جانب ما يتم توزيعه من محطات القطاع الخاص يوميا.

سبأ [22/مايو/2019]سبأ