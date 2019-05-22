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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 11:42:00م
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  رياضة
دورتموند يعلن ضم شقيق هازاراد
[22/مايو/2019]
دورتموند ـ سبأ:

أكد نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم انتقال البلجيكي ثورجان هازاراد، الشقيق الأصغر للنجم إدين، إلى صفوفه مقابل صفقة مقدرة بـ 25,5 مليون يورو.


وكان لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ البالغ 26 عاما قد أكد في نهاية أبريل الماضي انه توصل الى اتفاق مع دورتموند.

وقال المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك "نحن سعداء جدا ان يقتنع ثورجان بالانضمام الينا، هو لاعب خبير في البوندسليجا ودولي بلجيكي سيساعدنا في ايقاعه ونوعيته أمام المرمى".

من جهته، قال هازاراد "هذا الوقت المناسب للقيام بخطوة جديدة في مسيرتي... أنا فخور للعب مع بوروسيا دورتموند، هو فريق كبير يملك مشجعين رائعين".

وكان دورتموند قد ضم المدافع نيكو شولتس من هوفنهايم، ويقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي الدولي يوليان براندت بحسب تقارير صحافية.

سبأ
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