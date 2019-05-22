محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يهنئ القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ29 صنعاء - سبأ :

رفع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وأعرب وزير الصحة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي تأتي والشعب اليمني يتعرض لعدوان وحصار يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وكذا في ظل صمت دولي مخز.



وأكد وزير الصحة أن أبناء الشعب اليمني سيواصل نضاله ضد قوى الاستعمار ومطامعها الإحتلالية حتى إخراج الغزاة من كل شبر من أرض الوطن.



ولفت إلى أن الصمود الأسطوري للشعب اليمني والبطولات التي يجترحها الجيش واللجان الشعبية، مثل صخرة تحطمت عليها مخططات العدوان.



وقال "نقف بإكبار وإعظام أمام دماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى وذويهم وعظيم ما يقدمونه بدمائهم الزكية للتاريخ والأجيال".

سبأ [22/مايو/2019]سبأ