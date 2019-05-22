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مناقشة تدخل منظمة الإغاثة الدولية في القطاع الصحي بريمة
[22/مايو/2019]
ريمة - سبأ :

ناقش وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي اليوم مع رئيسة بعثة منظمة الإغاثة الدولية للمعونات الطبية دانيل لوستيج، الجوانب المتصلة بتدخل المنظمة في الجانب الصحي خلال الفترة القادمة.


وفي اللقاء أكد الوكيل الضبيبي أهمية أن تسهم تدخلات المنظمة في توفير الإمكانيات الطبية للمرافق الطبية بالمحافظة وذلك بما يكفل استمرار تقديم الخدمات الصحية.

ولفت إلى ما يواجهه القطاع الصحي من صعوبات، خاصة ما يتعلق بتقديم الخدمات للأطفال والنساء والولادة وكذا الفحوصات الطبية وإعادة تأهيل المراكز الصحية وتوفير المستلزمات الطبية وتقديم الدعم لحالات سوء التغذية للأطفال ومكافحة الأمراض والأوبئة.

وأكد استعداد قيادة المحافظة تقديم التسهيلات للمنظمة بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها في المحافظة .. داعيا منظمة الإغاثة وكافة المنظمات إلى تقديم الدعم للقطاع الصحي في ريمة والمساهمة في مكافحة الأمراض الأوبئة.

فيما استعرضت رئيسة بعثة منظمة الإغاثة الدولية للمعونات الطبية، مشاريع المنظمة وأنشطتها في الجانب الصحي بالمحافظة ومنها المساهمة في تأهيل عدد من المرافق الصحية خلال الفترة القادمة في مختلف مديريات المحافظة.

وكان وكيل المحافظة عبدالله الضبيبي ومعه رئيسة البعثة لمنظمة الإغاثة دانيل لوستيج اطلعا على سير العمل بمستشفى الثلاياء العام بمركز المحافظة.

وتفقدا مستوى الخدمات الطبية بمركز الرعاية لسوء التغذية وتوفير الخدمات الأساسية للمرضى الذين يعانون من سوء التغذية، واستمعا من مديرة المستشفى الدكتورة ليزا عوض إلى شرح عن الاحتياجات اللازمة للمستشفى والصعوبات التي يواجهها الكادر الصحي .

وحث الوكيل الضبيبي الكادر الطبي على مضاعفة الجهود والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

سبأ
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