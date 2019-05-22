[22/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
رفع وزير الشباب والرياضة حسين محمد زيد برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو .
وأعرب وزير الشباب باسمه ونيابة عن منتسبي القطاعات الشبابية والرياضية عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي تأتي والشعب اليمني يتعرض لعدوان وحصار جائر .
وأكد أن الوحدة اليمنية ستظل صمام أمان الشعب اليمني مهما تكالب عليها الأعداء للنيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
وأشار إلى أن الوطن يحتفي بهذه المناسبة والشعب اليمني يجسد أروع صور النضال دفاعاً عن حريته ووحدته.. مشيدا بصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.
سبأ