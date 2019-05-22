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  اقتصاد
معدل التضخم في بريطانيا يرتفع الى نسبة 1ر2 في المائة الشهر الماضي
[22/مايو/2019]
لندن – سبأ:

ارتفع معدل التضخم بحساب مؤشر اسعار المستهلك في بريطانيا خلال الشهر الماضي من نسبة 9ر1 في المائة الى 1ر2 في المائة مسجلا بذلك اعلى مستوى له هذا العام.

وعزت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء الوطني اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم الى زيادة أسعار الكهرباء والغاز بين مارس وأبريل الماضيين بنسبة 9ر10 في المائة و3ر9 في المائة على التوالي.

واضافت ان اسعار تذاكر الطيران سجلت ايضا خلال الشهر الماضي ارتفاعا وصل الى 4ر26 في المائة وخاصة بالتزامن مع عطلة عيد الفصح مشيرة من جهة اخرى الى نمو متوسط رواتب الموظفين خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 3ر3 في المائة.

يذكر ان بنك إنجلترا المركزي يعتبر نسبة اثنين في المائة كأفضل معدل للتضخم.

سبأ
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