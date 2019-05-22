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تفقد أحوال الجرحى بمستشفى 22 مايو بمديرية معين بأمانة العاصمة
[22/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني اليوم، أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية بمستشفى 22 مايو بمديرية معين.

واطلع الوكيل جحاف والدكتور المروني ومعهما مدير الصحة بمديرية معين الدكتور كمال أبو دنيا ومدير مستشفى 22 مايو الدكتور إبراهيم الأخفش، على الحالة الصحية للجرحى والخدمات الطبية المقدمة لهم من قبل الكادر الطبي والتمريضي بالمستشفى.

وأكد الدكتور حجاف أن زيارة الجرحى تأتي عرفانا بتضحياتهم في الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره .. مثمناً تضحيات الجيش واللجان وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

فيما عبر الجرحى عن امتنانهم لهذه الزيارة التي تعكس الاهتمام بأحوالهم .. مؤكدين أن التضحيات التي سطروها في ميادين العزة والكرامة، تهون في سبيل عزة اليمنيين وكرامتهم.

إلى ذلك تفقد الوكيل جحاف ومدير مكتب الصحة بالأمانة ومدير الصحة بمديرية معين أعمال الترميمات والصيانة بمستشفى 22 مايو .

واستمعوا من مدير المستشفى الدكتور إبراهيم الأخفش ومهندس المشروع إلى شرح عن أعمال الترميم التي تجري في جانب الإصحاح البيئي لدورات المياه بالمستشفى والهنجر وغيرها والتي سيتم الانتهاء منها نهاية شهر رمضان. 

سبأ
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