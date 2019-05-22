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تدشين المخيم الطبي العلاجي المجاني الثاني بمستشفى 22 مايو بأمانة العاصمة
[22/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة العمل من أجل الأمل للتنمية المستجابة اليوم بمستشفى 22 مايو بمديرية معين بأمانة العاصمة المخيم الطبي العلاجي المجاني الثاني بالتعاون مع مكتب الصحة ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة.


وفي التدشين بحضور وكيل الأمانة لقطاع الخدمات المهندس عبدالفتاح الشرفي ومدير مكتب الصحة بمديرية معين الدكتور كمال أبودينا ومدير مستشفى 22 مايو الدكتور إبراهيم الأخفش ,أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور علي جحاف أن وزارة الصحة ومكاتبها تعمل على تسهيل المهام لكافة المخيمات والمنظمات في المستشفيات والمراكز لما لها من أهمية كبيرة في تخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسية والمعاناة على المواطنين خاصة في ظل العدوان.

ودعا وكيل وزارة الصحة المنظمات والمؤسسات الطبية لتبنى مخيمات تشمل برامجها عمليات جراحية  والتركيز على المناطق النائية وكثيفة السكان حيث الاحتياج للخدمات الطبية والعلاجية المختلفة ووفقاً للمعايير المحددة من الوزارة.

فيما أكدا مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر  المروني ومدير الشئون الاجتماعية بالأمانة ناصر الكاهلي حرص أمانة العاصمة على تعزيز الشراكة مع مؤسسة العمل من أجل الأمل للتنمية المستجابة وكل المنظمات والهيئات الإنسانية،وتقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية ، بما من شأنه تخفيف معاناة الفقراء والنازحين وخاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .

واشارا إلى أن المخيم سيخدم الفئات والشرائح المتضررة جراء العدوان وتقديم خدمات طبية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم .

فيما أكد المدير التنفيذي لمؤسسة العمل من أجل الأمل الدكتور عمر العريقي أن المخيم يستهدف معاينة خمسة آلاف حالة مرضية  من مديرية معين والمناطق المجاورة من محافظة صنعاء.

وأشار إلى أن المخيم الذي يستمر عشرة أيام يشارك فيه عدد من الاختصاصيين في كل من عيادات النساء والولادة  والباطنية والأطفال والجلدية وانف وحنجرة .

وبيًن الدكتور العريقي أن المخيم سيقدم الادوية مجاناً للمرضى والمترديين إضافة لتقديم الفحوصات بجهاز التلفزيون والأشعة وتخطيط القلب مجاناً .

سبأ
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