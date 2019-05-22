فصائل المقاومة الفلسطينية ترفض استضافة البحرين لورشة اقتصادية

غزة - سبأ :

رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية، استضافة البحرين، للورشة الاقتصادية التي دعت إليها واشنطن ، معتبرة أن المشاريع الاقتصادية، لن تحجب وجه "صفقة القرن" الخبيث.



واعتبرت في مؤتمر صحافي أن القضية الفلسطينية، سياسية بحتة، وحقوق وطنية غير قابلة للمساومة والبيع، وبالتالي فإن المشاريع الاقتصادية والوعود الخيالية، لن تحجب الوجه الخبيث الذي تحمله "صفقة القرن" والتي تمثل منحا خطيرا لتصفية القضية الفلسطينية.



وأكدت الفصائل رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أن التطبيع يمثل خيانة للقضية، وطعنة غادرة لتضحيات الشعب الفلسطيني.



ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأسها الشعب البحريني ، إلى نبذ المطبعين والتبرؤ منهم ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني.



وفي السياق ذاته، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى التقدم بمشروع قرار إلى القمتين العربية والإسلامية، بمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين، داعية كذلك، إلى الشروع في تنفيذ قرارات مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من شهر يونيو المقبل، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية".



[22/مايو/2019]سبأ