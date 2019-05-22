[22/مايو/2019]
صنعاء-سبأ:
رفع وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأعرب وزير المياه والبيئة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي تأتي واليمن يتعرض لعدوان وحصار جائر.
وأشار المهندس الوزير إلى أن الوحدة اليمنية تعتبر الحدث والمنجز التاريخي والاستراتيجية وستظل صمام أمان الشعب اليمني وراسخة رسوخ الجبال مهما تكالب عليها الأعداء.
ولفت إلى أهمية استلهام المعاني والقيم الوطنية من الثاني والعشرين من مايو خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
سبأ