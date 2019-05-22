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  اقتصاد
شركات الصين لصناعة الأحذية تطالب ترامب وقف الحرب التجارية مع بلادها
[22/مايو/2019]
بكين - سبأ :

طالبت المئات من الشركات الصينية لصناعة الأحذية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء الحرب التجارية مع الصين، وحذرت الشركات من تأثيراتها الكارثية على المستهلك.


ووقعت 173 شركة رسالة تقول" إن قرار ترامب رفع الضرائب والتعريفات الجمركية على واردات بلاده من الصين سيؤثر على الطبقة العاملة".وحذرت من أن هذه الرسوم الجديدة تهدد أيضا مستقبل عدد من الشركات.

ورفع الرئيس الأمريكي التعريفات على 200 مليار دولار من واردات بلاده من الصين من 10 في المائة إلى 25 في المائة، منذ أكثر من أسبوع، بعدما انتهت المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين دون اتفاق.

وردت الصين بالإعلان عن رفع التعريفات الجمركية على 60 مليار دولار من الصادرات الأمريكية بداية من أول يونيو/ حزيران.

وتقول الشركات، التي وقعت على الرسالة، من بينها كلاركس، ودكتور مارتنس وكونفيرس، إن معدل الرسوم الأمريكية على الأحذية هو 11،3 في المئة، ولكنها قد تصل إلى 67،5 في المئة.

سبأ
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