محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل الهيئة العامة للزكاة يطلع إجراءات حصر الفقراء بتعز تعز - سبأ :

أطلع وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف اليوم بمحافظة تعز على سير العمل في فرع الهيئة والأعمال الجارية في تشكيل لجان حصر الفقراء والمساكين في مديريات المحافظة.



واستمع الوكيل السقاف من مدير عام فرع هيئة الزكاة بتعز شوقي مغلس إلى إيضاح عن الإجراءات المنجزة في أعمال الحصر والسبل الكفيلة بإنجاح عملية الحصر.



وأشاد وكيل الهيئة العامة للزكاة بالجهود المبذولة والتفاعل لإنجاح مهام الهيئة.. مؤكدا الحرص على دقة المعلومات في أعمال الحصر.



ووجه فرع الهيئة بمتابعة إيرادات الزكاة وتنميتها بما يعود بالفائدة على الفقراء والمساكين.

سبـأ [22/مايو/2019]واستمع الوكيل السقاف من مدير عام فرع هيئة الزكاة بتعز شوقي مغلس إلى إيضاح عن الإجراءات المنجزة في أعمال الحصر والسبل الكفيلة بإنجاح عملية الحصر.وأشاد وكيل الهيئة العامة للزكاة بالجهود المبذولة والتفاعل لإنجاح مهام الهيئة.. مؤكدا الحرص على دقة المعلومات في أعمال الحصر.ووجه فرع الهيئة بمتابعة إيرادات الزكاة وتنميتها بما يعود بالفائدة على الفقراء والمساكين.سبـأ