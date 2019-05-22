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وزير العدل يهنئ القيادة السياسية بمناسبة العيد الوطني الـ29
[22/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

رفع وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات  برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.


وأعرب وزير العدل عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية ورؤساء وأعضاء مجالس النواب والشورى والقضاء والوزراء وكافة موظفي السلطة القضائية والمرابطين في جبهات العزة والكرامة والشعب اليمني بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن الذكرى التاسعة والعشرين لقيام الوحدة اليمنية تأتي في ظل واقع ملئ بالمؤامرات والتحديات والمخاطر الجسام كما تأتي تزامناً مع أيام معدودات من شهر هو عند الله من أفضل الشهور.

وأكد وزير العدل على أهمية تعزيز التلاحم والتمسك بقيم ومبادئ الإخوة الإيمانية المنطلقة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتي تشير في جوهرها إلى مبادئ راقية تتصل بقيم الإخاء والتعاون والنهضة، وتقف نقيضًا لكل معاني الفرقة والكراهية.

ولفت إلى أن هذه الذكرى الوحدوية تأتي والشعب اليمني يتطلع إلى يمن حر قوي بأبنائه الأحرار وهو يتصدر مواجهة الغزاة ومرتزقتهم بكل شجاعة في حين يتكبد العدو هزائم وخسائر على كل المستويات.. سائلا المولى عز وجل الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة للمفقودين والأسرى وأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للوطن كل ما يصبو إليه من عزة وانتصار على قوى العدوان.
سبـأ
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