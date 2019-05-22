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محافظ المحويت يدشن أعمال تأسيس مشروع منتزة الريادي
[22/مايو/2019]
المحويت - سبأ :

دشن محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر ومعه وكيل أول المحافظة عزيز الهطفي اليوم الأعمال التأسيسية لمشروع بناء منتزة الريادي السياحي بمدينة المحويت.


وفي التدشين بحضور الوكيل حسين عركاض، أشار المحافظ حيدر إلى أهمية بدء تنفيذ مشروع بناء المنتزة رغم ما يعانيه صندوق النظافة من صعوبات جراء عدم توفر الإمكانات والموارد.

ونوه بما تتمتع به محافظة المحويت من طبيعة ساحرة وعوامل جذب سياحي رغم افتقارها للحدائق والمتنزهات والمرافق الخدمية في بعض المواقع التي يتزايد الإقبال عليها مثل منطقة الريادي.

فيما أكد الوكيل الهطفي ضرورة الاهتمام بالمشاريع الخدمية والترفيهية في المواقع السياحية لما لذلك من أهمية في تلبية احتياجات السياحة الداخلية لتحقيق عائد مادي يعود بالنفع لصالح المحافظة.

بدوره أشار مدير الصندوق ناجي الخولي إلى بدء العمل في مسح وبناء أرضية المنتزة الذي سيتكون من استراحة و25 غرفة عائلية وبوفية ومطعم.. لافتا إلى أن المشروع سيتم بنائه على مراحل وفقا للتصميمات الهندسية.

ولفت إلى أهمية بناء الاستراحة وملحقاتها كمرحلة أولى لتلبية احتياجات الزائرين الذين يتوافدون إلى المنطقة السياحية.. منوها بجهود محافظ المحافظة واهتمامه بمشروع المنتزة.

وبين أن الصندوق سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية لبحث تمويل بقية مراحل المشروع.

حضر التدشين مدير عام فرع هيئة الزكاة حميد الرضمي ونائب مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية أحمد مروان.
سبـأ
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