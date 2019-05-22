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وزير الثقافة يهنئ القيادة السياسية بمناسبة العيد الوطني ال29 للجمهورية اليمنية
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وزير الثقافة يهنئ القيادة السياسية بمناسبة العيد الوطني ال29 للجمهورية اليمنية
[22/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
      رفع وزير الثقافة عبدالله احمد الكبسي برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وإلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

    وقال وزير الثقافة في البرقية " إن الشعب اليمني سيظل يفاخر بالوحدة اليمنية التي مثلت الحدث والمنجز الاستراتيجي والتاريخي الأبرز ليس في التاريخ اليمني المعاصر فحسب بل في تاريخ الامة العربية والاسلامية والعالم أجمع .

    وأكد أن تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990م في ظل التحديات والصراعات والانقسامات التي تعانيها الأمة العربية والاسلامية مثل انتصارا للإرادة اليمنية وللتضحيات الجسيمة التي قدمها الشرفاء من ابناء الشعب اليمني  في سبيل التغلب على كل المؤامرات الاقليمية والدولية الرامية الى تفكيك اللُحمة اليمنية والسيطرة على مقدرات وخيرات اليمن .

     وأشار إلى أن الوحدة اليمنية باقية ومتجذرة في دماء وقلوب كل اليمنيين وأن المستعمر الجديد مهما حاول إعادة عجلة التاريخ الى الوراء فان الفشل والخسران سيكون مصيره لأن الشعب اليمني أثبت على مدار قرون من الزمن أنه لا يقهر وان اليمن كانت ولازالت مقبرة للغزاة .

وأشاد بالإنجازات التاريخية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة وبالتقدم الكبير في التصنيع العسكري وخاصة في المجال الصاروخي ومجال الطيران المسير الذي قلب الكفة وبفضله تحولنا من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم .

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