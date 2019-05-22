رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرديف يحرز المسابقة الثقافية الرمضانية بأهلي صنعاء صنعاء - سبأ :

أحرز فريق رديف الأهلي لكرة القدم المركز الأول ضمن المسابقة الثقافية الرمضانية لنادي أهلي صنعاء، بتفوقه على رابطة مشجعي النادي الذي حل ثانيا بنتيجة 30 مقابل 15 درجة.



وجاء فريق كرة السلة بالنادي ثالثا بعد فوزه على فريق التايكواندو بنتيجة ٢٠ درجة مقابل ١٧ ونصف في مسابقة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وشهدت المسابقة الثقافية التي نظمتها اللجنة الثقافية للنادي على مدى خمسة أيام منافسة مثيرة بمشاركة ثمان فرق ضمت فرق النادي وتضمنت أسئلة للجمهور ومشاركات إبداعية متنوعة تم خلالها اكتشاف المواهب في مجالات الإنشاد والغناء والشعر.



إلى ذلك حددت اللجنة الثقافية عصر الأحد المقبل موعدا لحفل تكريم الفائزين في الأنشطة الرمضانية، يتخلله فقرات فنية ومشاركة للمواهب والمبدعين الذين شاركوا في النشاط.



وكان النشاط الثقافي الذي استمر أسبوعين تضمن مسابقة للقرآن الكريم فئة المصحف كاملا وفئة ٢٠ جزء وفئة ١٠ أجزاء شارك فيها أكثر من ٤٥ متسابق ومتسابقة.

سبـأ [22/مايو/2019]سبـأ