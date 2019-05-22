محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب الاجتماعية تدشن دعم المطابخ الخيرية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم مشروع دعم المطابخ الخيرية في أمانة العاصمة.



وقدمت المؤسسة اليوم دعماً لأربعة مطابخ موزعة على مديريات معين والتحرير وآزال والوحدة بكميات من الدقيق وزيت الطبخ.



وأوضح مدير المشاريع الإنسانية والإغاثة بالمؤسسة محمد الجعدي أن مؤسسة الشعب وفي إطار مشاريعها الإنسانية والإغاثية للعام 2019 دشنت اليوم توزيع دعم المطابخ الخيرية التي تستهدف يوميا 1500 أسرة في أمانة العاصمة.. مبينا أنه سيتبع هذا المشروع مشاريع إغاثية أخرى في الأيام القادمة.



بدوره أشاد مدير مطبخ معين الخيري عبد الله حيدر، باللفتة الإنسانية من مؤسسة الشعب والتي تواصل دعم المطبخ الخيري ليس في شهر رمضان فقط وإنما بشكل دوري.

سبـأ [22/مايو/2019]سبـأ