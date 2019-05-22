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  رياضة
الروضة والمطابع يحجزان بطاقتي المربع الذهبي لدوري الأهلي الرمضاني
[22/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

حجز فريقا شركة الروضة ومطابع الكتاب المدرسي بطاقتي العبور للمربع الذهبي لدوري الأهلي الرمضاني الـ 36 لكرة القدم.

جاء تأهل شركة الروضة للمربع عقب تجاوزه فريق شباب معزب بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ربع نهائي البطولة التي ينظمها النادي الأهلي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.

وتمكن مهاجم شركة الروضة محمد الثلايا من إحراز الهدف الوحيد خلال مجريات الشوط الأول مستغلا خطأ حارس ودفاعات شباب معزب ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني سنحت لشباب معزب أكثر من فرصة للتهديف أبرزها تسديدة وليد الحبيشي صدها حارس الروضة علي العنسي، لتنتهي المباراة بهذا الهدف.

أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من علي النقيب ساحة وفي الخطوط حميد عثمان وكمال الغيل وراقبها تحكيميا محمد المطري وإداريا نبيل الماوري.

وفي المباراة الثانية بلغ فريق مطابع الكتاب المدرسي ذات الدور بإقصائه فريق شباب الأهلي بهدف نظيف.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يقتنص المطابع الهدف الوحيد عبر لاعبه علاء عوشه في الشوط الثاني والذي شهد طرد لاعب الأهلي نادر شملان لاعتدائه على الحكم الذي اضطر لإنهاء اللقاء قبل ثمان دقائق من النهاية.

قاد المباراة تحكيميا الدولي أمين ردمان بمساعدة حميد عثمان وكمال الغيل.

وتتواصل منافسات ربع النهائي غدا الخميس بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي هيئة الطيران والشرطة، ويلعب في الثانية الصيفي مع الامتياز.

سبـأ
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