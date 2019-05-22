محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التربية يهنئ القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ ٢٩ صنعاء - سبأ :

رفع وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد الوطني الـ ٢٩ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو المجيد.



واعرب وزيرة التربية باسمه ونيابة عن منتسبي القطاع التربوي عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي تتزامن مع الأيام الفضيلة من شهر رمضان وفي خضم الانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والإباء.



وأشار إلى أن الوطن يحتفي بهذه المناسبة والشعب اليمني يجسد أروع صور النضال والإباء دفاعاً عن حريته ووحدته، مؤكدا إصراره على مجابهة كافة مشاريع العدوان التدميرية وبث الفرقة وزراعة الأحقاد المهددة لوحدته ونسيجه الاجتماعي المترابط.



وقال " ونحن إذ نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية فإننا نقف إجلالا أمام تضحيات الشعب اليمني، ونترحم على شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية والوحدة والكرامة، يتقدمهم الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمة الله عليه، كما نحيي المرابطين في الجبهات الذين يذودون عن حياض الوطن ويدافعون عن عزته وكرامته".. سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصبوا إليه من عزة ورفعة وتقدم.

سبـأ [22/مايو/2019]واعرب وزيرة التربية باسمه ونيابة عن منتسبي القطاع التربوي عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي تتزامن مع الأيام الفضيلة من شهر رمضان وفي خضم الانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والإباء.وأشار إلى أن الوطن يحتفي بهذه المناسبة والشعب اليمني يجسد أروع صور النضال والإباء دفاعاً عن حريته ووحدته، مؤكدا إصراره على مجابهة كافة مشاريع العدوان التدميرية وبث الفرقة وزراعة الأحقاد المهددة لوحدته ونسيجه الاجتماعي المترابط.وقال " ونحن إذ نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية فإننا نقف إجلالا أمام تضحيات الشعب اليمني، ونترحم على شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية والوحدة والكرامة، يتقدمهم الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمة الله عليه، كما نحيي المرابطين في الجبهات الذين يذودون عن حياض الوطن ويدافعون عن عزته وكرامته".. سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصبوا إليه من عزة ورفعة وتقدم.سبـأ