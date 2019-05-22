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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 08:28:35م
مجلس الوزراء يرفع برقية تهنئة لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بالعيد الوطني
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مجلس الوزراء يرفع برقية تهنئة لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بالعيد الوطني
[22/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22مايو.

وأعرب المجلس عن تهانيه الحارة وتبريكاته لرئيس وأعضاء المجلس والشعب اليمني الأبي بهذه المناسبة الوطنية الغالية والعزيزة على قلوب جميع الأحرار الأوفياء المخلصين لوطنهم وامتهم.

ونوهت البرقية بالدلالات الوطنية لهذه المناسبة التي توجت عقود طويلة من كفاح ونضال أبناء اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه في سبيل تحقيق هذه الغاية الوطنية السامية التي تواجه اليوم تحديات ومنعطفات خطيرة يصنعها البعض بإسناد من قوى طامعة وأخرى ساعية منذ زمن لوأد هذا المشروع وتكريس ثقافة الكراهية وبذر الضغائن بين أبناء الوطن الواحد والهوية الواحدة .

وأكدت أن المؤامرات والمخططات التي يتعرض لها الوطن اليوم والتي أضحت جلية تحتم على جميع اليمنيين نبذ الفرقة والصراع والالتفات إلى عدوهم الحقيقي الذي عاث فسادا في الأراض اليمنية وجزره وجاهر علنا بأهدافه الحقيقية من عدوانه واحتلاله لليمن وأطماعه الاقتصادية والتاريخية.

وتمنت البرقية أن تعود هذا المناسبة والشعب اليمني يعيش في ظروف أفضل يسودها السلام  والأمن والاستقرار في وطن واحد متعايش تحت سقف وحدته المباركة.

سبـأ
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