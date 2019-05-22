مناقشة آلية حصر المستحقين للزكاة في المحويت [22/مايو/2019] المحويت - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل بن حيدر، آليات حصر الفقراء والأسر المحتاجة لتسجيلهم ضمن مصرف الزكاة الذي يستهدف 500 ألف حالة مستحقة في عموم المحافظات.



وفي الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة حسين عركاض ورئيس وأعضاء لجنة الهيئة العامة للزكاة .. أكد المحافظ حيدر أهمية اضطلاع اللجان الإشرافية والميدانية بدور مسئول في حصر الحالات المستحقة.



وأشار إلي حرص القيادة السياسية علي تسخير إيرادات الزكاة لمساعدة الفقراء للتخفيف من معاناتهم في ظل تفاقم الأوضاع الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.



من جانبه حث وكيل أول المحافظة عزيز الهطفي أعضاء اللجنة علي إعداد سجل دقيق يتضمن المستحقين للزكاة .. مبينا أن هذا العمل مسئولية، يستدعي تحمل الأمانة.



بدوره تطرق مدير فرع الهيئة العامة للزكاة حميد الرضمي إلي خطوات تشكيل اللجان في المديريات والجوانب المتعلقة بتوزيع وثائق ومستلزمات أعمال حصر الفقراء والمحتاجين في مختلف عزل وقري المديريات.

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