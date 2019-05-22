ندوة فكرية بعنوان رمضان شهر إيمان وانتصار.. قراءات في التاريخ والحاضر [22/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة فكرية بعنوان "رمضان شهر إيمان وانتصار .. قراءات في التاريخ والحاضر"، نظمتها الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان وآثاره.



وفي افتتاح الندوة أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي إلى أن الـ22 من مايو يوم مضيء في حياة اليمنيين وسبيقى مشرقا ما بقي اليمن .



وقال "إن الـ22 مايو، هو يوم إعادة الجغرافيا والتاريخ لليمن".. لافتا إلى أن الوحدة اليمنية كانت رؤية أبناء اليمن منذ القدم وهي راسخة في وجدانهم.



وتطرق إلى أن باب المندب الذي يشرف عليه اليمن كان ممرا ملاحيا لتصدير ثقافات وخبرات ومعارف اليمنيين إلى الخارج .. لافتا إلى أن الصراع القائم يدور حول الاستحواذ على باب المندب والمخا والاستفادة من موقعهما الجغرافي.



وأضاف" إن دولتي العدوان السعودية والإمارات واللتان تقودان العدوان على اليمن، هما أدوات بيد الامبرالية الامريكية والصهيونية".



وعرج الوزير الشرجبي على عملية التاسع من رمضان والتي استهدفت مضخات النفط بشركة أرامكو السعودية .. معتبرا هذه العملية أعظم إنتصار حققه اليمن لكسر شوكة العدوان .



وأضاف" التاسع من رمضان ضربة موجعة في الصميم لدول العدوان وأمريكا، الذين باتوا يدركون أن اليمنيين أصبحوا اليوم قوة لا يستهان بها وصامدون صمود الجبال ".



وأكد أن الأكاذيب والإشاعات التي تروج لها قوى العدوان ووسائل إعلامها باستهداف الشعب اليمني لمكة المكرمة والمدينة المنورة، لا أساس لها من الصحة .. وقال "على دول العدوان الرجوع إلى التاريخي الاسلامي الذي يؤكد أن اليمنيين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآزروه وساهموا في نشر الاسلام إلى أرجاء المعمورة".



وفي الندوة التي حضرها رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيس التحرير محمد المنصور .. أشارت رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان الدكتورة ابتسام المتوكل إلى تزامن انعقاد الندوة مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو وكذا الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في الجبهات.



وأكدت أن أغلب الانتصاارت التى تحققت في التاريخ الإسلامي، كانت بسواعد يمنية .. وقالت " إن القمم التي دعت لها السعودية عقب عملية التاسع من رمضان، هي ليست حرصا على المقدسات الإسلامية وإنما مؤامرة تستهدف الإسلام والمسلمين".



وقدمت خلال الندوة ورقة عمل للباحث والأكاديمي الدكتور عرفات الرميمة بعنوان " أحداث رمضانية غيرت وجه التاريخ العربي والاسلامي"، تطرق فيها إلى أهم الاحداث التاريخية التى شكلت لحظات فارقة في التاريخ الاسلامي.



واستعرض الغزوات والمعارك التى خاضها المسلمين في شهر رمضان ومنها غزوة بدر الكبرى, وفتح مكة وفتح الأندلس ومعارك بلاط الشهداء وعين جالوت, والعاشر من رمضان.



وأشار الدكتور الرميمة إلى أن الجيش واللجن الشعبية يستفيدون من الوقائع والأحداث التاريخية في خوض المعارك لمواجهة قوى العدوان والمرتزقة .. معتبرا عملية التاسع من رمضان والانتصارات التي تحققت دليل على ذلك .



في حين قدم عضو الجبهة الثقافية ياسر القوطاري ورقة عمل بعنوان " محطة استشهاد الإمام علي وربطها بما يحصل في اليمن" .. مستعرضا تسلسل الأحداث التاريخية في زمن الإمام علي رضي الله عنه وكيف تعامل معها الإمام علي بحكمة وصبر.

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