وزير الإعلام يهنئ القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ29 [22/مايو/2019] صنعاء-سبأ:

رفع وزير الإعلام ضيف الله الشامي برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وأعرب وزير الإعلام عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي تأتي والشعب اليمني يتعرض لعدوان وحصار جائر.



وأكد أن الوحدة اليمنية ستظل صمام أمان الشعب اليمني وراسخة رسوخ الجبال مهما تكالب عليها الأعداء للنيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره وسيادته.



وأشار الوزير الشامي إلى أهمية استلهام القيم الوطنية من الثاني والعشرين من مايو الذي مثل نقلة نوعية في تاريخ الشعب اليمني وتأكيدا على وحدة اليمن أرضا وإنسانا خاصة في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان ومؤامرات تستهدف العودة به إلى ما قبل الـ22 من مايو 1990م.



وأشاد بصمود الشعب اليمني ووقوفه إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن ووحدته واستقلاله.



ولفت وزير الإعلام إلى ما تمر به المحافظات الجنوبية، من أوضاع مأساوية في ظل الاحتلال .. مؤكدا أن الشعب اليمني لن يقف مكتوفي الأيدي وسيستمر في النضال حتى تحرير كامل تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

سبأ