مناقشة مستوى أداء الأجهزة الأمنية بمحافظة إب [22/مايو/2019] إب -سبأ:

ناقش اجتماع أمني بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني الاوضاع الأمنية بالمحافظة ومستوى الأداء خلال الفترة الماضية.



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس مصلحة السجون اللواء عبدالله الهادي ووكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف والقيادات الأمنية ومدراء أمن المديريات ورؤساء اقسام الشرطة بمركز المحافظة دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة .



وأقر الاجتماع خطة العمل الأمني الخاصة بحماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة والانتشار الامني ومتابعة ضبط المخلين بالأمن .



وفي الاجتماع أشاد المحافظ صلاح بدور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وتثبيت الأمن و الاستقرار بالمحافظة ،حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهود ورفع اليقظة الأمنية واستشعار المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار العدوان.



وشدد المحافظ صلاح على ضرورة رفع اليقظة الأمنية والجاهزية العالية وتكثيف الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة .مؤكداً أهمية تعزيز جوانب العمل الأمني ميدانياً إدارياً وتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على الأمن والنظام والتفاعل الإيجابي مع بلاغات وقضايا المواطنين .



فيما أكد نائب وزير الداخلية ومدير أمن المحافظة أهمية تعزيز الأداء الأمني لمختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار ويسهم في إفشال مخططات العدوان التدميرية التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.



وأشارا إلى ضرورة التنسيق بين الوحدات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمجتمع . لآفتين إلى أهمية تطوير مستوى الأداء الأمني ورفع اليقظة الأمنية بما يتواكب وحجم التحديات الراهنة.



واستعرض الخيواني والسقاف الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في ضبط الجريمة ومرتكبيها والحفاظ على الأمن العام .



حضر الاجتماع وكيل المحافظة جمال الحميري وعدد من المسئولين بوزارة الداخلية والقيادات الأمنية بالمحافظة.





سبأ