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مديرية جبلة في إب تقدم قافلة غذائية لأسر المرابطين في الجبهات
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مديرية جبلة في إب تقدم قافلة غذائية لأسر المرابطين في الجبهات
[22/مايو/2019] إب -سبأ:
قدم أبناء وتجار ومسؤولي مديرية جبلة بمحافظة إب اليوم قافلة غذائية ومالية دعماً لأسر المرابطين في الجبهات عبر فرع مؤسسة يمن ثبات بالمحافظة.

وأكد محافظ إب عبدالواحد صلاح خلال استقباله القافلة المكونة من ٥٠٠ كيس قمح ومليون ريال، أن أبناء جبلة سباقون لرفد الجبهات بقوافل الرجال والمال.

وأشار إلى أن الاهتمام بأسر المرابطين وتوفير احتياجاتها واجب ديني ووطني ينبغي أن يضطلع به الجميع عرفاناً بدور أبنائها المرابطين في جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن.

فيما أوضح مدير عام مديرية جبلة محمد المريسي أن القافلة تأتي تقديراً من أبناء المديرية لأسر المرابطين وذويها المتواجدين في جبهات الدفاع عن الوطن.

من جهته ثمن محمد البعداني في كلمة مؤسسة يمن ثبات هذا البذل من قبل السلطة المحلية وتجار وأبناء جبلة ، بما يعكس روح التكافل الاجتماعي في أوساط أبناء اليمن ورعايتهم لأسر المرابطين ودعمها.

سبأ
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