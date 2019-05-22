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الأرصاد ينبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية جراء استمرار هطول الأمطار
[22/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية من التدني في مدى الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم تلقتها وكالة الانباء اليمنية (سبأ) استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعده شمالاً وحتى لحج جنوباً و أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع ,أبين، البيضاء ،شبوة ،مارب,الجوف و حضرموت.

وذكر المركز أن الأمطار قد تشمل السواحل الجنوبية و الغربية و المناطق المحاذية لها خلال فترتي الظهيرة والمساء، مع استمرار هطولها على صحراء محافظات الجوف ،مأرب و أجزاء من محافظة حضرموت وخاصة منطقة العبر خلال ساعات الصباح .

وبين المركز أن سحباً ركامية ممطرة تنشط مع ساعات الصباح الأولى على محافظة الحديدة .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى أخذ الحيطة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق السيول ,محذراً من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار .


سبأ
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