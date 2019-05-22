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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - مايو - 2019 الساعة 02:25:23م
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وزير النقل يهنئ القيادة السياسية بالعيد الوطني الـ 29
[22/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
رفع وزير النقل زكريا الشامي برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وإلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو .

وقال وزير النقل في البرقية " إن الوحدة اليمنية حدث تاريخي عظيم التحمت به قوة اليمنيين وتمكنوا من خلاله من قهر الأعداء الذين يسعون اليوم إلى تمزيق الجسد الواحد وإضعافه ونهب خيراته".

وأكد ان الوحدة اليمنية باقية وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بوجود الوحدويين المخلصين من أبناء الشعب اليمني البواسل الذي قهروا اكبر إمبراطورية حرب عرفها التاريخ المعاصر.

وأشاد بصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.

سبأ
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