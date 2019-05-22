الأهلي يتصدر مؤقتاً في بطولة الوحدة الرمضانية [22/مايو/2019] صنعاء-سبأ:

انتزع فريق أهلي صنعاء صدارة ترتيب بطولة كرة القدم للكبار التي ينظمها نادي الوحدة ضمن الملتقى الرمضاني الثالث مؤقتاً اثر اكتساحه فريق العروبة بسداسية امس في افتتاح الجولة الخامسة.



جاءت سداسية الأهلي بإقدام وحيد الخياط في الدقيقة 12 و حمادة الزبيري في الدقيقة 20 واحمد ضبعان في الدقيقة 32 و فؤاد العميسي في الدقيقة 42 ومحمد علوس هدفين في الدقائق 62 و73 ومن عمر المباراة.



بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 13 نقطة في الصدارة مؤقتا فيما ظل العروبة في المركز الأخير بنقطة وحيدة.



وفي مباراة أخرى حقق الشرطة انتصاره الأول على حساب آزال هدفين لهدف رافعاً رصيده الى 4 نقاط متساوياً مع آزال الذي يمتلك نفس الرصيد .





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