ناسا: سيكون أمام البشر فرصة لإرسال أسمائهم إلى المريخ [22/مايو/2019] واشنطن-سبأ:

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنه سيكون أمام البشر فرصة لإرسال أسمائهم إلى الكوكب بينما سيستغرق الأمر سنوات حتى يهبطوا على سطح المريخ .



وأوضحت / ناسا / في بيان صحفي أنه سيتم حفر الأسماء المرسلة على رقائق يتم نقلها إلى المريخ في مهمة من المقرر إطلاقها في شهر يوليو 2020 لتهبط على المريخ بحلول فبراير 2021 .



وأضافت تقول إن هذه المهمة لن تكون مأهولة بالبشر لكن سيكون على متنها مسبار للبحث عن مؤشرات على حياة ميكروبية ماضية وكذلك تحديد مناخ الكوكب والجيولوجيا وجمع عينات وتمهيد الطريق للاستكشاف البشري.



وسيقوم البرنامج بإرسال الأسماء كجزء من حملة مشاركة عامة لتسليط الضوء على المهام المتعددة التي تم التخطيط لها كجزء من مبادرة ناسا "من القمر إلى المريخ".



وتهدف ناسا إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 وإجراء مزيد من الاستكشاف لسطحه واستخدام ما تعلمته لدعم إرسال رواد فضاء إلى المريخ بحلول عام .2030

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